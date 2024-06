Das Wetter: Meist bewölkt, im Süden Regen; Höchstwerte 13 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken ab und zu etwas Sonne. Sonst meist bewölkt, vom Alpenrand bis nach Niederbayern teils länger anhaltender Regen. Höchstwerte 13 bis 21 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am mittleren und östlichen Alpenrand sowie vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen in südlichen Teilen des Allgäus. In der Nacht nachlassender Regen im Süden ab; im Norden teils klar. Von morgen bis Donnerstag zunehmend freundlicher

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 15:00 Uhr