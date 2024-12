Das Wetter: Meist bewölkt, gebietsweise Regen, 3 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, dazwischen immer wieder kurz sonnig, vor allem im nördlichen Franken. Besonders im Süden gebietsweise Regen, oberhalb von 500-700 Meter Schnee. 3 bis 7 Grad. Bis Dienstag weiterhin bewölkt mit Regen oder Schnee, vor allem in Alpennähe. Am Mittwoch trocken und ab und zu freundlich, dabei aber recht windig. Nachts bis -5 Grad, tagsüber -1 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 08.12.2024 05:00 Uhr