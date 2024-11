Das Wetter: Mehr Wolken als Sonne bei -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag mehr Wolken als Sonne bei lebhaftem Wind. Örtlich Schneeschauer. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht von Nordwesten her Schneefall, Tiefstwerte um minus 2 Grad. Morgen im Osten noch letzte Schneeschauer, sonst weitgehend trocken. Vor allem im Süden auch Sonne. Am Sonntag und Montag ein Mix aus Sonne und Wolken, mit viel Sonne an den Alpen. Höchstwerte morgen 0 bis 5, ab Sonntag bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2024 11:45 Uhr