Das Wetter: In der Nacht zeitweise klar, im Norden Schauer

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten - höchstens ganz vereinzelt Schauer. Die kommende Nacht wird teils klar, teils bewölkt mit Schauerneigung in Nordbayern. Tiefsttemperaturen 14 bis 10 Grad. Morgen zunächst Sonne und Wolken - später örtliche Schauer und Gewitter. Dienstag und Mittwoch überwiegend freundlich. Höchstwerte morgen 20 bis 26, in den folgenden Tagen zwischen 23 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 17:00 Uhr