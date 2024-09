Das Wetter: In der Nacht vielerorts Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend stark bewölkt bis trüb und verbreitet Regen, nur in Unterfranken langsam trocken mit Auflockerungen. Sehr lebhafter Wind. In der Nacht bewölkt und zeitweise, teils länger anhaltend Regen. Tiefstwerte 5 bis 9 Grad. Morgen meist stark bewölkt und zeitweise Regen, in Süd- und Ostbayern mitunter länger anhaltende und ergiebige Regenfälle. In Teilen Frankens etwas freundlicher. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 17:00 Uhr