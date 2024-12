Das Wetter: In der Nacht vielerorts bewölkt oder trüb. Tiefstwerte -2 bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es vor allem bewölkt oder trüb. Nur in den Alpen sowie in den Hochlagen des Bayerischen Waldes ist es klar. In der Nacht bleibt es ebenfalls meist bewölkt oder neblig-trüb bei Tiefstwerten von minus 2 bis minus 8 Grad. Morgen im Gebirge wieder viel Sonne, ansonsten oft bewölkt. Am Wochenende ebenfalls trüb, besonders am Sonntag fällt teils Schnee oder Schneeregen bei minus 2 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 18:00 Uhr