Das Wetter: In der Nacht und morgen regnerisch

Das Wetter: Am Abend wechselhaft, vor allem im Norden Frankens gibt es einzelne Schauer, mit lebhaftem Wind. Die Nacht wird fast überall regnerisch mit Tiefstwerten zwischen 14 und 9 Grad. Morgen bewölkt und regnerisch, am Freitag in Alpennähe und im Süden Niederbayerns Regen, sonst einzelne Schauer aber auch Sonne, der Samstag wird überwiegend bewölkt mit etwas Regen. Der Wind bleibt lebhaft, mitunter stürmische Böen. Es wird kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 18:00 Uhr