Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, Tiefstwerte um 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch sonnig, besonders im Norden einige lockere Wolkenfelder. In der Nacht teils klar, teils wolkig oder neblig. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Im Allgäu kann es am frühen Morgen etwas regnen. Die weiteren Aussichten: Morgen nach Auflösung von Frühnebel teils sonnig, teils bewölkt, vereinzelt Regen. Am Samstag und Sonntag mehr Wolken, aber meist trocken. Höchstwerte 14 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 17:00 Uhr