Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar; Tiefstwerte 13 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist trocken, dabei wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei lebhaften Winden. In der Nacht teils wolkig, teils klar und Temperaturrückgang auf 13 bis 8 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen weiter unbeständig und zeitweise Regen. Mitunter auch länger anhaltende Regenfälle. Nächtliche Tiefstwerte 9 bis 2 Grad; Tageshöchstwerte morgen 12 bis 20, sonst zwischen 7 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 18:00 Uhr