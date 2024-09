Das Wetter: In der Nacht Schauer und zum Teil heftige Gewitter, zum Morgen hin klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs noch Schauer und Gewitter, im Alpenvorland gilt eine Unwetterwarnung. Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Zum Morgen hin bilden sich Nebel und Hochnebel. Am Tag dann nach Auflösung der Nebelfelder sonnig bei 26 bis 32 Grad. Am Abend im Allgäu Schauer oder Gewitter. Am Freitag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, aber auch mit Schauern oder Gewittern. Am Samstag meist sonnig. Höchstwerte 21 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 21:00 Uhr