Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen, Tiefstwerte +2 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht lässt der Regen nach, an den Alpen wird er teils zu Schnee. Später gibt es nur noch örtlich Schauer, mit viel Wind. Die Tiefstwerte +2 bis -2 Grad. Morgen vereinzelt etwas Regen, Schneeregen oder Schnee und etwas Sonne. Am Samstag südlich der Donau weitgehend trocken und sonnig, ansonsten bewölkt und regnerisch. Am Sonntag ähnlich mit viel Wind. Höchstwerte 1 bis 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2024 19:45 Uhr