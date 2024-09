Das Wetter: In der Nacht besonders im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden vielerorts bewölkt und besonders im Süden teils länger anhaltender Regen. Für den östlichen Alpenrand, das angrenzende Vorland und den Bayerischen Wald gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Dauerregen. In der Nacht in Nordbayern nur noch vereinzelte Schauer, in Alpennähe weiterhin regnerisch. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern, zwischendurch etwas Sonne. Ab Mittwoch meist trocken und wieder wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 18:00 Uhr