Das Wetter in Bayern:Sonne, Wolken und einzelne Schauer bei maximal 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Früh und am Vormittag im Osten noch vielerorts Regen. Später nur noch einzelne Schauer bei lebhaftem Wind. Im Süden auch sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen auf auf 15 bis 20 Grad. Auch morgen vielerorts freundlich. In den nächsten Tagen allerdnings oft lebhafter Wind. Am Donnerstag Regen. Am Freitag teils sonnig, teils Schauer. Die Tageshöchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 06:00 Uhr