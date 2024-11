Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch, in der Nacht stellenweise Frost

Das Wetter in Bayern: Nur ganz im Süden ab und zu sonnig, sonst bewölkt und zunehmend regnerisch bei maximal sieben bis zwölf Grad. In der Nacht länger anhaltender Regen und bei Tiefstwerten von plus vier bis minus einem Grad stellenweise leichter Frost. In den kommenden Tagen wechselhaft und windig, vereinzelt auch Schnee- oder Graupelschauer. Tagsüber nur noch Werte um den Gefrierpunkt, in den Nächten bis zu minus zehn Grad kalt.

