Das Wetter in Bayern: zunächst bewölkt und regnerisch, später freundlicher

Das Wetter in Bayern: Der Sonntag beginnt mit vielen Wolken, teils mit Regen oder Schnee, später wird es freundlicher. Morgen dicht bewölkt und gebietsweise Regen, nur im Südosten freundliche Abschnitte. Am Dienstag meist bedeckt und bei lebhaftem Wind zeitweise Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Tiefstwerte nachts zwischen +6 und -4 Grad, Tageshöchstwerte zwischen 4 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 22:00 Uhr