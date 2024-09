Das Wetter in Bayern: Zeitweise Regen, im Süden auch mal Sonne, 16 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist stark bewölkt bis trüb und zeitweise Regen, teils auch länger anhaltend. Im Süden und Südosten kaum Regen und ab und zu Sonne. Vor allem im Norden recht windig. Temperaturen 16 bis 23 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen auf den hohen Alpengipfeln. In der Nacht verbreitet Regen bei Werten um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Süden und Südosten meist bewölkt und zeitweise Regen, sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. Samstag überall bewölkt mit Schauern. 11 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 12:00 Uhr