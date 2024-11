Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne am westlichen Alpenrand. Vom östlichen Alpenrand bis zum Bayerischen Wald sowie im oberfränkischen Bergland ist örtlich Regen oder Schnee möglich. Sonst bewölkt. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht trocken, Tiefstwerte um minus 4 Grad. Morgen nach örtlich zähem Nebel sonnig. Sonntag erst teils länger neblig-trüb, teils freundlich; viel Sonne an den Alpen. Höchstwerte 0 bis 8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2024 09:45 Uhr