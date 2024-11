Das Wetter in Bayern: Wolken und Sonne, 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am westlichen Alpenrand oft sonnig. Sonst bewölkt bei maximal 2 bis 7 Grad. Vom östlichen Alpenrand bis zum Bayerischen Wald sowie im oberfränkischen Bergland örtlich noch etwas Regen oder Schnee. Im Laufe des Tages Auflockerungen. In der kommenden Nacht zunächst aufklarend, später örtlich neblig bei Werten um minus 4 Grad. Morgen nach örtlich zähem Nebel sonnig. Sonntag und Montag teils länger neblig-trüb oder bewölkt, teils freundlich und viel Sonnenschein an den Alpen. Temperaturen am Wochenende zwischen 0 und 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 06:00 Uhr