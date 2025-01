Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, zeitweise Regen. Im Südosten trocken mit freundlichen Abschnitten. Höchstwerte 5 bis 13 Grad, mit Föhn an den Alpen bis 15 Grad. In der Nacht besonders im Südosten Regen. In Franken öfter trocken und zum Teil aufgelockert. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. In den nächsten Tagen wechselhaft, lebhafter Wind, in höheren Lagen auch Schnee. Höchstwerte zwischen 3 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 06:00 Uhr