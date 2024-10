Das Wetter in Bayern: Wolken, sonnige Abschnitt und Schauer, bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit zunehmend sonnigen Abschnitten, an den Alpen noch Schauer, die später abklingen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht teils Nebel, Tiefstwerte 5 bis 0 Grad, örtlich leichter Frost möglich. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlichem Nebel oft sonnig, später zunehmende Bewölkung und abends ganz im Westen Bayerns Schauer möglich. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt, besonders in Alpennähe Regen. Höchstwerte 10 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2024 14:45 Uhr