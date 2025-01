Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Schnee bei -2 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, vor allem in höheren Lagen gelegentlich Schneeschauer. Im Süden auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. In der Nacht kann es im Norden und Osten weiter schneien, sonst überwiegend klar bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 15 Grad. Am Samstag ähnlich, am Sonntag von Westen her Schnee- und Regenfälle. Höchstwerte 1 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2025 06:00 Uhr