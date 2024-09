Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Schauer, 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit etwas Sonne ab und zu, besonders in Richtung Alpen und ganz im Osten Bayerns. Hie und da auch Regen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. In der Nacht im Norden Frankens etwas Regen, sonst nur einzelne Schauer, im Süden auch klar und trocken. Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen ähnlich wie heute, am Mittwoch und Donnerstag dann stark bewölkt und immer wieder Regen. Tiefstwerte 11 bis 5 Grad, Höchstwerte 10 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 20:00 Uhr