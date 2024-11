Das Wetter in Bayern: Wolken, örtlich Schneefall, bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, im Südosten örtlich Schneefall. Später dann zunehmend freundlich, vor allem im Süden auch länger sonnig. Dabei recht windig. Höchstwerte zwischen 0 und 5 Grad. Kommende Nacht vor allem im Norden örtlich Regen, Gefahr von Straßenglätte. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Montag meist freundlich, an den Alpen Föhn. Höchstwerte in den nächsten Tagen zwischen 5 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 07:00 Uhr