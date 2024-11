Das Wetter in Bayern: Wolken, örtlich Schneefall, bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Früh noch viele Wolken, im Südosten örtlich Schneefall. Später am Tag von Südwesten her Auflockerungen, dabei lebhafter Wind. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Kommende Nacht unbeständig und örtlich Regen - bei Tiefstwerten um minus ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Montag meist freundlich, an den Alpen Föhn, dabei deutlich milder - mit Höchstwerten bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 06:00 Uhr