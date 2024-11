Das Wetter in Bayern: windig und regnerisch, 7 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch heute bleibt es meist bewölkt, zeitweise mit Regen und stürmischem Wind. Nur am Alpenrand lockern die Wolken ab und zu auf. Hier ist es meist trocken. Die Temperaturen erreichen 7 bis 11 Grad. Die Nacht wird regnerisch bei Werten um 2 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen dann spürbar kälter. Dazu Wolken, etwas Sonne und zwischendurch einzelne Regen-, Schnee- und Graupelschauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 06:00 Uhr