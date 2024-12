Das Wetter in Bayern: windig, trüb und regnerisch, 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt, kurze sonnige Abschnitte gibt es am ehesten in Schwaben. Es regnet, im Norden und Osten auch länger; in höheren Lagen schneit es. Es ist sehr windig bei Höchstwerten zwischen 3 und 10 Grad. In der Nacht im Osten noch Regen oder Schnee, bei Tiefstwerten um 1 Grad. Die kommenden Tage bleibt es kalt, windig, bewölkt und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 12:00 Uhr