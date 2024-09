Das Wetter in Bayern: Wind, Wolken und Regen

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und regnerisch. Von den oberbayerischen Alpen bis ins südliche Niederbayern dagegen meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Dazu weht ein kräftiger Wind, der in den Alpengipfeln auch orkanartig ausfallen kann. Höchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad. In der Nacht oft Regen bei Tiefstwerten um 12 Grad. Morgen und am Samstag bleibt es durchwachsen und windig, am Sonntag wird es freundlicher. Höchstwerte zwischen 11 und 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2024 08:15 Uhr