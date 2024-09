Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer bei 14 bis 23 Grad.

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt und in Alpennähe zeitweise Regen. Später Auflockerungen mit freundlichen Abschnitten und vereinzelten Schauern. Höchstwerte zwischen 14 und 23 Grad. Für den östlichen Alpenrand, das angrenzende Vorland und den Bayerischen Wald gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Dauerregen. In der kommenden Nacht vielerorts klar bei Werten um 9 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen meist freundlich, aber oft sehr windig bei Tageshöchsttemperaturen von 18 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 06:00 Uhr