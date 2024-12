Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, an den Alpen noch Schnee

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, ab und zu etwas Sonne und recht windig bei maximal minus einem bis plus fünf Grad. Schnee fällt vor allem in der Nähe der Alpen. In der Nacht im Südosten örtlich Nebel, Tiefstwerte um minus zwei Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Freitag trocken und teils länger sonnig bei höchstens null bis sieben Grad. In den Nächten teils strenger Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 12:00 Uhr