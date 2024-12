Das Wetter in Bayern: wechselhaft und windig, an den Alpen Schnee

Das Wetter in Bayern: wechselhaft mit Wolken, etwas Sonne und viel Wind. Bei Höchstwerten von minus einem bis plus fünf Grad schneit es vereinzelt, an den Alpen häufiger. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei minus zwei Grad, im Südosten zieht örtlich Nebe auf. Die weiteren Aussichten: bis Freitag teils länger sonnig, teils bewölkt. Tagsüber null bis sieben Grad, in den Nächten teils strenger Frost.

