Das Wetter in Bayern: wechselhaft und sehr windig bei 13 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei Höchstwerten von 13 bis 17 Grad Wolken, kurze sonnige Abschnitte und gebietsweise Schauer und Gewitter, im Süden auch Dauerregen. Im Nordosten noch Sturmböen, später lässt der Wind nach. In der Nacht weiter Regen bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen kommt ab dem Nachmittag die Sonne durch. Am Samstag überall freundlich, am Sonntag wieder bewölkt mit Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 10:00 Uhr