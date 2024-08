Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Regen bei 18 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist wechselnd bewölkt mit nur kurzen freundlichen Abschnitten. Zwischendurch gibt es immer wieder länger anhaltende, örtlich gewittrige Regenfälle. Die Temperaturen erreichen höchstens 18 bis 22 Grad. In der Nacht im Norden Frankens Wetterberuhigung, ab und zu klar bei Tiefsttemperaturen um 15 Grad. Und die Aussichten: Morgen in Unterfranken sonnig. Sonst meist bewölkt und im Süden Regen. Dienstag und Mittwoch wechselhaft mit sonnigen Abschnitten bei maximal 18 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 06:00 Uhr