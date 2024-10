Das Wetter in Bayern: Wechselhaft bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist teilweise bewölkt und vor allem in Alpennähe sowie in Teilen Niederbayerns länger sonnig. Im Norden und der Mitte vereinzelt Regen bei 16 bis 22 Grad. In der Nacht in Teilen Frankens und anfangs im Norden der Oberpfalz zeitweise Regen bei Tiefstwerten um 11 Grad. Morgen teils länger sonnig, an den Alpen zeitweise föhnig; ab Nachmittag von Westen her Regen. Am Mittwoch vor allem in Franken Schauer. Am Donnerstag bei teils stürmischem Wind oft bewölkt mit Schauern bei maximal 15 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 12:00 Uhr