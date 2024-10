Das Wetter in Bayern: wecheselhaft und sehr windig bei 13 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Wolken, kurzen sonnigen Abschnitten, Schauern und örtlich auch Gewittern. Tageshöchstwerte 13 bis 17 Grad. Der starke bis stürmische Wind lässt am Nachmittag nach. In der Nacht teils schauerartiger Regen bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen zunächst weiter bewölkt und regnerisch, später kommt dann die Sonne durch. Am Samstag überwiegend freundlich, am Sonntag wieder wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 08:00 Uhr