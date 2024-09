Das Wetter in Bayern: vor allem in der Südosthälfte regnerisch mit Unwettergefahr

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis Niederbayern teils länger anhaltend Regen, in den Höhenlagen der Alpen Schnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt für das südliche Ober- und Niederbayern, den Alpenrand und den Bayerischen Wald bis Sonntag vor ergiebigem Dauerregen. Sonst nur einzelne Schauer und in Unterfranken ab und zu Sonne. Höchstwerte 5 bis 15 Grad. Morgen und in den folgenenden Tagen weiter oft regnerisch mit starken Winden. Nächtliche Tiefstwerte 10 bis 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 7 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 06:00 Uhr