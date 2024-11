Das Wetter in Bayern: Von Südwesten her freundlicher, bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Von Südwesten her immer freundlicher, vor allem im Süden viel Sonne. Ab dem Nachmittag dann wieder mehr Wolken und lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 0 und 5 Grad. Kommende Nacht teils klar, teils bewölkt, örtlich Glatteis-Gefahr. Tiefstwerte um minus ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Montag meist freundlich, an den Alpen Föhn. Dabei deutlich milder - mit Höchstwerten bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 10:00 Uhr