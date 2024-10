Das Wetter in Bayern: vielerorts trüb, später gebietsweise freundlicher, bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute zunächst bewölkt oder trüb durch Nebel und Hochnebel, örtlich etwas Regen möglich. Später sonnige Abschnitte, vor allem von Oberfranken bis Niederbayern und an den Alpen westlich des Inns. Höchstwerte bis 18 Grad. In der Nacht zunächst oft klar, später oft Nebel und Hochnebel, Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und am Wochenende gebietsweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel, ansonsten häufig Sonnenschein bei Höchstwerten bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 10:00 Uhr