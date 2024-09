Das Wetter in Bayern: vielerorts Regen bei Tiefstwerten zwischen 7 und 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in der Südosthälfte meist bewölkt, vom östlichen Alpenrand bis in den Süden Niederbayerns zeitweise Regen. Ansonsten wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und teils gewittrigen Schauern. In der Nacht vielerorts Regen - der Deutsche Wetterdienst warnt vor Überflutungen durch ergiebigen Dauerregen im südlichen Ober- und Niederbayern, am Alpenrand und im Bayerischen Wald. Tiefstwerte 7 bis 3 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen vor allem in Unterfranken sonnig. Tageshöchstwerte 7 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 17:00 Uhr