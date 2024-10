Das Wetter in Bayern: Vielerorts neblig, nur in den Bergen Sonne

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht ist es nur an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald klar, sonst verdichten sich Nebel und Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 Grad im Raum München und 3 Grad in einigen Alpentälern. Am Wochenende und am Montag ändert sich wenig. Es bleibt oft den ganzen Tag über neblig-trüb, nur in den Bergen kommt die Sonne durch. Höchsttemperaturen 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 18:00 Uhr