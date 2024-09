Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt mit Regen, Höchstwerte 16 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Weiterhin meist stark bewölkt bis trüb und regnerisch. Im Süden und Südosten kaum Regen und ab und zu Sonne. Vor allem im Norden recht windig, Temperaturen 16 bis 24 Grad. Es gibt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen auf den Alpengipfeln. In der Nacht oft Regen bei 13 bis 9 Grad. Morgen im Süden und Osten meist bewölkt und zeitweise Regen, sonst auch freundliche Abschnitte und nur einzelne Schauer. Am Samstag bayernweit unbeständig mit Schauern. Es wird kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 15:00 Uhr