Das Wetter in Bayern: viele Wolken, wenig Sonne, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viele Wolken und nur kurze sonnige Abschnitte bei lebhaftem Wind und Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Vereinzelt Schauer. Auch in der Nacht kann es Niederschläge geben bei Tiefsttemperaturen von 14 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und in den folgenden Tagen wechselhaft mit Regen, vereinzelt Sonnenschein und lebhaftem Wind, am Donnerstag deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 15:00 Uhr