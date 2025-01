Das Wetter in Bayern: viele Wolken, im Süden Regen und Schnee, 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, gerade im Süden auch länger Regen oder Schnee. Im Norden lockert es am Nachmittag auf. An den Alpen maximal 1 Grad, am Untermain 6 Grad. In der Nacht südlich der Donau meist bedeckt, sonst oft klar. Tiefstwerte minus 2 bis minus 6 Grad. Am Wochenende ist es teils neblig-trüb, teils sonnig. So bleibt es auch am Montag. Höchstwerte zwischen -1 und 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 06:00 Uhr