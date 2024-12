Das Wetter in Bayern: viele Wolken, im Norden und Osten gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, windig und insbesondere im Norden und Osten gebietsweise Regen, im höheren Bergland Schnee. In der Nacht windig und bewölkt mit teils länger anhaltenden Schnee- und Regenfällen, Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen wie auch Montag und Heiligabend oft bewölkt mit Niederschlägen, ab morgen Nachmittag bis in tiefe Lagen zunehmend als Schnee. Tiefstwerte in den Nächten plus 2 bis minus 3 Grad. Am Tag maximal 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 17:00 Uhr