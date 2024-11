Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, gebietsweise noch zäher Hochnebel

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend freundlich, gebietsweise hält sich aber noch zäher Hochnebel. Temperaturen je nach Sonnenscheindauer 7 bis 17 Grad. In der Nacht klar, in den Niederungen wieder teils neblig, plus 5 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen oft länger trüb durch Nebel oder Hochnebel, sonst freundlich und in höheren Lagen viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 15:00 Uhr