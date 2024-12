Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Schnee- oder Regenschauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend örtlich Schnee- oder Regenschauer, weiterhin recht windig. In der Nacht teils bewölkt, teils klar und weitgehend trocken. Tiefstwerte +3 bis -6 Grad. Morgen viele Wolken und vereinzelt nass. Sonnige Abschnitte am ehesten südlich der Donau. Sonntag und Montag oft trüb und vor allem an den Alpen Regen, teilweise auch Schnee bis ins höhere Flachland. Höchstwerte 1 bis 8 Grad.

