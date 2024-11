Das Wetter in Bayern: vereinzelt Regen, Schnee und Graupel bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen Schneefall, sonst Sonne und Wolken und vereinzelte Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Dazu windig mit starken Böen. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -1 Grad. Morgen und am Freitag unbeständig mit Sonne, Wolken und vereinzelten Schneeschauern. Am Samstag meist trocken und im Süden länger sonnig. Nach wie vor windig. Höchstwerte - 3 bis +3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 10:00 Uhr