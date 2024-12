Das Wetter in Bayern: Vereinzelt fällt noch Schnee bei +2 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Es fällt nur noch vereinzelt Schnee, sonst klart es teils auf. Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Am Tag überwiegend bewölkt und windig, zeitweise fällt Schnee, in tieferen Lagen Regen. Höchstwerte zwischen -1 und +5 Grad. An Heiligabend bewölkt mit freundlichen Abschnitten, im Süden fällt mancherorts Schnee. Am ersten Feiertag zunächst neblig, dann teils sonnig, teils bewölkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2024 01:00 Uhr