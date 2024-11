Das Wetter in Bayern: Verbreitet sonnig

Das Wetter in Bayern: Von örtlichem Frühnebel abgesehen viel Sonne, Höchstwerte 2 bis 6 Grad. In der Nacht zunächst klar, später in den Niederungen gebietsweise Nebel. Tiefsttemperaturen um minus 4 Grad. Morgen teils sonnig, teils trüb durch zähen Nebel oder Hochnebel. Am Montag und Dienstag wechselnd bewölkt mit meist nur kurzen sonnigen Abschnitten, örtlich Regen. Tageshöchstwerte zwischen 0 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 10:00 Uhr