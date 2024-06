Das Wetter in Bayern: Unbeständig bei 22 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken im Wechsel, im Südosten länger sonnig. Später vor allem in Franken gebietsweise schauerartige, teils gewittrige Regenfälle, 22 bis 30 Grad. In der Nacht weiter regnerisch, Tiefstwerte um 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unbeständig, mit Sonne und Schauern. Am Sonntag an den Alpen noch zeitweise Regen, sonst allmählich Wetterbesserung. Ab Montag dann überall freundlich und trocken bei 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2024 06:00 Uhr