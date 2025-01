Das Wetter in Bayern: Überwiegend trüb, teils auch klar

Das Wetter in bayern: Am Abend meist trocken. In der Nacht ziehen von Unterfranken her Wolken mit leichtem Regen nach Bayern. Im Südosten später auch gefrierender Regen. Tiefstwerte zwischen +2 und -3 Grad. Morgen bewölkt mit etwas Regen oder Schnee; später in Nordbayern freundlicher. Am Wochenende teilweise trüb, vor allem im Alpenvorland; sonst oft Sonne. Am Sonntag in einigen Landesteilen neblig-trüb, daneben gebietsweise Sonne bei 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 18:00 Uhr